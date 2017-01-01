Uyuşturucu tacirlerine "mehterli" operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında polis kamerasının kayıt aldığı sırada Mehter Marşı çaldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyuşturucu ticareti ve nakli yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derince, Körfez, İzmit, Dilovası, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı. 31 kişiye ise "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 646 adet Extacy hap, 4 buçuk kilo esrar, 9,37 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

20 kişi ise "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edildi. Operasyon sırasında polis kamerasının kayıt aldığı sırada Mehter Marşı çaldı.

Müzik dublajı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.