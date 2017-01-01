Kudüs temalı Vakıf Haftası kutlanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 34'ncüsü kutlanılan "Vakıf Haftası" Kudüs temalı olarak kutlanıyor. İstanbul'da sabah saat 10.30 başlayan törende, İstanbul 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri ile çeşitli vakıflar Taksim Atatürk Anıtı'na çelenkler koydu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; kutlama çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehteran takımı Taksim Meydanı'nda mehter ziyafeti verdi. Meydanda bulunan vatandaşlar büyük bir ilgiyle mehter konserini izledi.

KUDÜS 3 DİN İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Bu yılki Vakıf Haftası etkinliğimizi "Kudüs" temalı olarak işliyoruz. Kudüs, 3 din içinde kutsal bir mekan. Peygamber efendimiz, Miraç'a bu şehirden çıkmıştır. Osmanlı döneminde Kudüs'e büyük önem verilmiştir. O dönemde burada kurulan vakıflarımız ihtiyaç sahiplerine sıçak yemekler vermiştir. Kudüs'te zulüm gören müslümanlar var. Onlara yönelik yapılan zulümlerin de bitmesini istiyoruz" dedi.

KUDÜS KUTSAL BİR ŞEHİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü İbrahim Saffet Ertürk de, "Amacı insanlığa hizmet etmek olan vakıf bilincini oluşturmak istiyoruz. Yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık duygularını genç nesillere aktararak vakıf kültürünü onlara aşılamak istiyoruz. Vakıflara hizmet eden ecdadımızı minnetle anıyoruz. Kudüs, 3 din içinde manevi bir şehir, bu nedenle bu yılki temamızı Kudüs olarak belirledik." dedi.

CUMHURBAŞKANI TÖRENE KATILACAK

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 16.00'da başlayacak olan "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu" ve "Vakıf Haftası" açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.