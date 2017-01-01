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Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!

Kargo ile Kanada'daya gönderilmek istenen fasülye görünümlü Afyon sakızı polis engeline takıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 01:13:34 Güncelleme: 01:14:47 İHA

Van'da narkotik polisi, kargo ile Kanada'ya gönderilmek istenen fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Van'dan Kanada'ya uyuşturucu sevkıyatının bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda hareket geçen polis ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kargo şirketinin aktarma merkezinde "Şila" isimli dedektör köpekle arama yaptı.

Yapılan aramada Kanada'ya gönderilen kargoda fasulyeler içine fasulye görünümlü 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Afyon sakızına el konuldu. Kargonun göndericisi aranırken, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği belirtildi.

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