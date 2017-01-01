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Piton ve timsah için arama talebi

09 Mayıs 2017 Salı, 02:17:19

  • 1 Piton ve timsah için arama talebi
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    Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamuoyunda “Çerkez Cengiz” olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı pitonlu ve timsahlı fotoğraflar üzerine savcılığa başvurdu. 

  • 2 Piton ve timsah için arama talebi
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    Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu’nun evinde arama yapılmasını istedi.

  • 3 Piton ve timsah için arama talebi
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    Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek.

  • 4 Piton ve timsah için arama talebi
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    4 BİN TL CEZA KESİLECEK

    Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak. 

  • 5 Piton ve timsah için arama talebi
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    Yaban hayvanını evde beslemek de yasak kapsamında. Bakanlık, Cengiz Şıklaroğlu’na evinde söz konusu hayvanları bulundurması nedeniyle 914 TL ile 4 bin 590 TL arasında ceza kesecek.

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