Terörle mücadelede yeni hedef!

Hükümetin daha önce yürürlüğe koyduğu ve içerdiği düzenlemeler bir bir hayata geçirilen 81 maddelik Terörle Mücadele Acil Eylem Planı, raftan indirildi. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre referandumun ardından planın yürürlük, uygulama ve takip süreci hızlandırıldı.

Eylem planı kapsamında terörün yol açtığı zararların giderilmesi, bölge halkının yaşamının normalleştirilmesi, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata entegre edilerek hayatlarını idame ettirebilmelerine, devlet-vatandaş bağının güçlendirilmesine ilişkin tedbirler geliyor.

AİDİYET DUYGUSU GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye’ye yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmede asla geri adım atılmayacak. Terörle mücadele süreci içeride ve dışarıda en sert şekliyle sürecek. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yerleşik Kürt halkının, PKK/YPG terör örgütünün etkisine girmesi önlenecek. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlara yönelik politikalar izlenecek. Terör örgütünün halka baskı uygulaması ve tehditlerinin önüne geçilmesi amacıyla adımlar atılacak. Devlet otoritesini kalıcı hale getirecek; vatandaş-devlet bağını, aidiyet duygusunu güçlendirecek düzenlemeler yapılacak. Türkiye, etkili ve sonuç alan operasyonlarla entegre bir strateji izleyecek.

STRATEJİ SONUÇ VERDİ

Terör örgütünü baskılama ve nefes aldırmamaya yönelik iç güvenlik harekâtının sonuçları gözden geçiriliyor. Güvenlik tedbirlerine ek olarak yeni politika ve strateji izlenmesi kararlaştırıldı. Bölge halkındaki olumlu havanın ve devlet otoritesinin kalıcı hale getirilmesi için ekonomik ve sosyal destek adımlarıyla bölge halkı rahatlatılacak. Marjinalleşen terör örgütü sınır dışına hapsedilecek. Eylem planıyla görev verilen kamu kurumlarının projeleri ne kadar yerine getirdiği sıkı biçimde denetlenecek. Vatandaşla iç içe, vatandaş odaklı bir güvenlik, özgürlük ve kalkınma anlayışı planlanıyor.

TEŞVİKLER HAYATA GEÇİRİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet gibi sivil kurumlara da görevler verildi. Eylem planında gençlik ana hedef kitle. Gençlere yönelik politikalara hız verilecek, istihdamın artırılması için çaba harcanacak, yeni teşvikler hayata geçirilecek. Konut edindirme ve eğitim ve propaganda atağı da planın önemli ayakları. Böylelikle terör örgütüne katılımın sıfırlanması amaçlanıyor. Eylem planında ekonomik tedbirler de yer alıyor. Terör örgütünün propaganda faaliyetlerinde etkili olduğu, eğitim eksikliğini kullandığı ve vatandaşın bundan rahatsız olduğu, operasyonlara verilen desteğin yaş aralığı düştükçe azaldığı tespit edildi. Bu nedenle özellikle gençlere yönelik politikalara ağırlık verilecek.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 2019’a kadarki geçiş sürecinde bir yandan kurumların yeniden yapılandırılması, diğer yandan kamu idaresinin işleyişinin hızlandırılmasına ilişkin tedbir alınacak. Nüfusun büyük bölümünün şehirlerde yaşadığı göz önüne alınarak, genç nüfustaki işsizliğin önlenmesi, sosyal ve ekonomik tedbirlerle devlete aidiyet bağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde devlet mekanizmasının işleyişi ile siyasi parti faaliyetlerinin tamamen ayrılması amaçlanıyor. Bakanlıklar buna göre yapılandırılacak. Siyasette oluşabilecek dejenerasyonun, yorgunluğun ve güç kaybının devlet yönetimine sirayet etmemesi amaçlanıyor.