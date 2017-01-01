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ABD'ye giden üçlü heyet ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi

09 Mayıs 2017 Salı, 07:57:29 Güncelleme: 08:38:46 AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetin dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün başkent Washington'da Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alındı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 14 dakika önce
    hiç bir şey çıkmaz boşuna görüşmeyin
  • Misafir 16 dakika önce
    aynı yazıyı neden tekrar tekrar yazıyorsunuz
  • Misafir 40 dakika önce
    Savaş ne zaman olacak?
  • Misafir 44 dakika önce
    görüşmelerde kimseye taviz vermeyin lütfen türk milleti olarak artık bizlerde yaşam iyi ve güzel yaşamayı hak ediyoruz saygılar
  • Misafir 49 dakika önce
    Neyi flas orya gidipte o ranin vali si ilemi gorusecek
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