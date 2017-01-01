Adana'da şizofren genç, komşularının otomobillerini kundakladı

Adana'da şizofreni hastası 23 yaşındaki Emin T., kendisiyle aynı apartmanda oturan komşularının otomobillerini kundakladı. İki otomobil yandı, bir otomobil de hasar gördü.



DHA'nın haberine göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Emin T., gece evden çıkarak yakındaki bir akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin aldı, ailesini arayıp evi yakacağını söyleyip telefonu kapattı.

BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ



Telaşlanan aile polise durumu polise bildirdi ancak birkaç dakika sonra Emin T., oturdukları apartmanın karşısında komşularına ait park halindeki iki lüks otomobili üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen otomobillere kısa sürede gelen itfaiye müdahale etti. İtfaiye alevleri söndürürken, yanan otomobillerin yanında bulunan başka bir otomobil de hasar gördü.





Otomobillerinin kundaklanmasıyla şoke olan komşular, Emin T.'nin daha önce de oturduğu evi yakmaya çalıştığını ve evlerinin kapılarını zorlayarak kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Olayın ardından Emin T. ve ona benzin veren akaryakıt istasyonu çalışanını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.



