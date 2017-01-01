FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (9 Mayıs 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 9 Mayıs 2017 Salı günü raporu.

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UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları bildirildi. (AA)

NEVŞEHİR'DE FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan esnaf Ergül Y. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 81 ilde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

Bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'da polis tarafından 24 kişi gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 15'i 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

BURSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA 28 TUTUKLAMA

Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 35 kişiden 28'i tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da örgütün mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 54 zanlıdan 35 'i sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 35 zanlıdan 28'i tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 54 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulaması tamamlanan 54 zanlıdan 35'i sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 35 zanlıdan 28'i tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 31 kişinin sorgulamasına devam ediliyor.

HATAY'DA 16 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütün "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonlarda kentte daha önce gözaltına alınan 41 zanlı tutuklanmıştı. (AA)