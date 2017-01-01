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Adana Hipodromu'nda uçan tekmeli saldırı

Seyis Ali B.'nin, hipodromda pompalı tüfekle ateş açtığında oluşan 100 liralık zararı 7 bin 300 lira yansıttıkları için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:50:09 Güncelleme: 10:05:53 İHA

Adana'da hipodroma pompalı tüfekle saldırı yaptığı için ahırlara girişi yasak olan bir seyis, yarış sırasında güvenlik amiri yardımcısına uçan tekme ile saldırdı.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Ali B. (20) iddiaya göre, bir süre önce çıkan kavgada, ana nizamiye kapısına pompalı tüfekle ateş etti. Bunun üzerine Adana Hipodromu Güvenlik Amir Yardımcısı Turhan Salcan tutanak tuttu. Bu tutanakta zararın 7 bin 300 lira olduğu belirtildi. Zarar ise B.'den tahsis edildi. Ayrıca seyisin ahırlar bölümüne girmesi de yasaklandı. Bu duruma sinirlenen B. 29 Nisan günü yarış yapıldığı sırada hipodroma girerek güvenlik amir yardımcısı Turhan Salcan'a uçan tekme ile saldırdı. Salcan'ı yere düşüren B. burada da tekme atmaya devam etti.

BURSA HİPODROMU'NDA DA SALDIRMIŞ

Etraftaki vatandaşların gelmesi sonucu B. olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Salcan darp raporu alırken, B.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan B.'nin ifadesinde, "Ben Adana Hipodromu'nda 2 yıl önce seyis olarak çalışmaktaydım. Bundan iki yıl önce benim hipodrom içinde silah kullanmamdan dolayı maddi hasar oluştu. Ancak maddi hasar benim tahminim 100 liraydı. Ancak Turhan Salcan isimli şahıs bana bunun sonucunda 7 bin 300 lira masraf çıkardı. Ben de buna çok sinirlendim 29 Nisan günü yine onu hipodromda yarış izlerken gördüm. Sinirlerime hakim olamadım bir tekme attım yere düştü bir daha tekme vurdum. Sonra yarış izleyen vatandaşlar gelerek kavgayı ayırdı ben de oradan uzaklaştım. Çok pişmanım bir anlık sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, Ali B.'nin daha önce de Bursa Hipodromu'nda güvenlik görevlilerine molotof bombası ile saldırdığı öğrenildi.

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  • Misafir 30 dakika önce
    güvenlik amiri orda dayak yiyor güvenlikler ortada yok. çok komik
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