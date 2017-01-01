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TSK: Kuzey Irak'taki PKK hedefleri vuruldu

Savaş uçakları, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerini vurdu

09 Mayıs 2017 Salı, 09:57:07 Güncelleme: 10:26:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK), karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenlendi.

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine gece saatlerinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.

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