Marmara'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak

Haftasonunda Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla hava sıcaklıklarının Bursa ve Balıkesir'de 33, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da da 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, yaptığı açıklamada, sorumluluklarında bulunan illerden Balıkesir ve Çanakkale'nin haftasonunda Akdeniz'den gelen sıcak hava kütlesinin etkisine gireceğini söyledi.

İL İL HAVA DURUMU



Balıkesir'de hava sıcaklığının cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece beklendiğini vurgulayan Seven, pazar günü de 30 derece civarlarında tahmin edildiğini kaydetti.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE"



Seven, Balıkesir'de en sıcak günün cumartesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Çanakkale'de ise cuma günü en yüksek 25, cumartesi 26, pazar günü de 25 derece dolaylarında olacak. Çanakkale'de de deniz ve boğaz etkisi nedeniyle yükselme görülecek. Güney ve iç kesimlerde ısınma daha fazla olduğu için böyle sıcaklık farklılıkları olabiliyor. Çanakkale'nin uzun yıllar sıcaklık ortalamasına baktığımızda ortalama bu dönemde 21 dereceymiş. Hafta sonu 26-27 derecelere ulaşacağına göre bu bölgede de 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Özellikle Balıkesir ve Çanakkale'de cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava yaşanacak."

"LODOS ETKİLİ OLACAK"



Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler da görev alanlarında yer alan Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya'da hafta içinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, bölge genelinde çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının 19-21 derece arasında beklendiğini söyledi.



Güler, bugünden itibaren bölgede lodosun etkili olacağını ve yarın Eskişehir ile Bilecik'te rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar ulaşacağını vurgulayarak, Bursa'da ise 60 kilometre tahmin edildiğini aktardı.



Haftasonunda ise bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde hava sıcaklığı beklendiğini vurgulayarak, "Özellikle cumartesi sıcak olacak. Bursa'da 33 dereceye ulaşacak hava sıcaklıkları, Eskişehir'de 29, Kütahya ve Bilecik'te 31 dereceyi görecek. Mayısta haziran sıcakları yaşanacak." dedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Yalova'da da cumartesi günü hava sıcaklığının 31 dereceye çıkması bekleniyor.