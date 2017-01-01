Adana'da katliam yapan Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya konuştu

Adana'da emekli vali eniştesi ile 2 halası ve 2 kuzenini tabancayla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son veren medikal firması ortağı Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya, olay öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı.
Kaya, avukatıyla yaptığı açıklamada, Dener'le 6 yıl önce ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını, hiçbir sorunlarının da olmadığını söyledi.
Yaşanan olayı sevgilisine kimsenin yakıştırmadığını belirten Kaya, Dener'in 13 yaşındayken kalp krizinden babasını, 5 yıl sonra da kanserden annesini kaybettiğini aktardı.
Dener'in ailesini kaybetmesinin ardından halasıyla yaşadığını kendisine anlattığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:
"Kuzeniyle medikal şirketi vardı. Antakya'da yaşıyordu. Antakya'dan Adana'ya 2 haftada bir geliyordu. 4-5 gün kalıyordu. Günlerimiz gayet güzel geçiyordu. Yaşam tarzı maddi yönden çok iyiydi. 'Onun gibi bir insan nasıl böyle bir şey yapar?' diye şok içindeyiz.