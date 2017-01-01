Adana'da katliam yapan Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya konuştu

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Bunu yapabilecek bir kimse değildi. Neden böyle bir şey yaptığına anlam veremiyorum. Bana 'Ailemle ilgili maddi ve manevi şu meselem oldu, kızdım kavga ettim.' gibi bir şey demedi. Aksine halasıyla iyi bir hayatı olduğunu, çok sevdiğini, kendisi ile ilgilendiklerini, içli dışlı olduklarını söyledi. Psikolojisi iyiydi."