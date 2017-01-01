Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının ikincisinin yapılacağı aylar öncesinden açıklanmış ve adaylar İkinci YÖKDİL için bekleyişe geçmişti. İkinci YÖKDİL ile Twitter'da da aktif bir şekilde adaylarla temaslarda bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınavın hangi dilleri kapsayacağını ve ne zaman yapılacağını Twitter'da anket olarak sormuştu. Peki İkinci YÖKDİL Sınavı ne zaman ve hangi dillerle yapılacak? İşte İkinci YÖKDİL hakkında tüm detaylar...

İKİNCİ YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK Başkanlığınca özellikle doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan dil sınavının geliştirilmesine yönelik olarak adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılan YÖKDİL sınavının ikincisi için adaylar bekleyişte.

Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç, İkinci YÖKDİL sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Taleplere ilişkin yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdik. Ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere YÖKDİL Sınavı'nı 3 defa yapacağız. 3'üncüsünü kasım ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu yıldan sonra YÖKDİL Sınavı doçentlik ve lisansüstü takvimleri de dikkate alınarak yılda 2 defa yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberturk.com'un Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre; sınav için henüz bir tarih belirlenmemiş durumda ancak tahminlere göre Temmuz veya Ağustos ayında sınav gerçekleştirilecek. Öte yandan İkinci YÖKDİL sınavının hangi dilleri kapsayacağı henüz belli değil. Ayrıntıların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ, TWİTTER'DA ANKET DÜZENLEMİŞTİ

YÖK başkanı Yekta Saraç, Twitter üzerinden sınavın daha erken tarihlerde yapılmasına yönelik bir anket başlattı. Ankette, Yekta Saraç kullanıcılara "2017 yılı sonuna doğru yapmayı planladığımız 2.YÖKDİL Sınavının daha erken tarihlere çekilmesini ister misiniz?" diye sordu. Adaylar ise yüzde 68'lik oranla sınavın daha erken bir tarihte yapılmasını istemişti.

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 30, 2017

Öte yandan, YÖKDİL sınavında İngilizce'ye ek olarak hangi dilin eklenmesine yönelik de anket olarak adaylara soruldu. Ankette YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yönelttiği "İkinci YÖKDİL Sınavı'nda İngilizce’ye ek olarak ikinci bir dilden daha sınav yapılması halinde hangi dilin eklenmesini istersiniz?" sorusuna adaylar yüzde 62'lik oranla Arapça yanıtını verdi.

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 30, 2017