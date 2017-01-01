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Mecidiyeköy'de bonzai içen gencin hali yürekleri burktu

Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan genci vatandaşlar yoldan kaldırdı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:32:30 Güncelleme: 11:45:28 İHA

Mecidiyeköy'de "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yola düştü. Araçların seyir halinde olduğu yolda şans eseri bir kaza yaşanmazken genci kurtaran vatandaşlar, duruma adeta isyan etti.

İHA'nın haberine göre, Şişli Mecidiyeköy'de güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. E-5 Karayolu'nun hemen yanı başında "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kaldırımdaki vatandaşların arasından bir süre yürüdü. Uyuşturucu maddenin etkisiyle dengesiz bir şekilde yürüyen genç, kısa süre sonra dengesini kaybederek yola düştü.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Yola düşen genci, o esnada seyir halinde olan taksi şoförü fark etti. Hemen direksiyonu kıran şoför yoluna devam ederken, kaldırımdan yürüyen vatandaşlar gence yardım etti. Onu yoldan kaldırıma çıkartan vatandaşlar, gençlerin bulunduğu bu duruma adeta isyan etti.

Genci kaldıran Nevzat Yiğit, "Bonzai çekmiş zavallı çocuk, bunlara yazık günah ya. Bu nedir nereye gidiyoruz, şu hale bakın. Çocuğu bir görseniz gencecik, boylu poslu, bunlar hep sıkıntı başka hiçbir şey değil" dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 8 dakika önce
    rabbim evlatlarimizi korusun. bu genclerede korusun kötü aliskanliklar yok olsun yazik genclere.
  • Misafir 14 dakika önce
    Güçlü Türkiye den örnekler. Vereyim mi Mehter i :)
  • Misafir 17 dakika önce
    vatandaş niye isyan ediyor anlamadım yardım etsin.
  • Misafir 27 dakika önce
    her akşam mecidiyeköy metrobü durağında 2-3 kişi yerlerde yatıyor.
  • Misafir 28 dakika önce
    ne zaman devlet bu kardeşlerimize el atıcak acaba, yazık bu insanlara !! Allah kimsenin ve tanıdığı kimsenin başına vermesin çok zor bir durum zombi gibi her sokakta karşınıza çıkabiliyor (G. osmanpaşa / b . paşa / eyüp)--- bir gören olsa keşke!!!
  • Misafir 30 dakika önce
    Allah yardım etsin
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