Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de, yerel gök gürültülü sağanak ve dolu yağışlarının beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre ; bugün öğle saatlerinden sonra ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak. Yağışların, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya , Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışlarına neden olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.