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Kurt Kapanı 4 operasyonu başladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği "Kurt Kapanı 4" operasyonuna bin 200 polis katılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 12:27:59 Güncelleme: 13:30:39

İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 44 noktada 180 ekip ve bin 200 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 4" operasyonu başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve aranan suçlarının yakalanması için "Kurt Kapanı" operasyonlarına devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği ve 12.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek "Kurt Kapanı 4" operasyonuna bin 200 polis katılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ayrı ilçede 180 ekibin katıldığı Kurt Kapanı 4 operasyonunda, polis helikopteri, deniz botları, özel harekat şubesi polisleri ve dedektör köpekler de görev alıyor. Kurt kapanı operasyonları daha önce belli bölgelerde 15 Mart, 23 Mart ve 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    yollara da trafık emnıyet müdürü kurt kapanı yapsa asayiş yetmiyor trafik terörü ne olacak
  • Misafir 33 dakika önce
    ellerine saglık Allah yardımcıları olsun polislerimizin.
  • Misafir 40 dakika önce
    kurt kapanı hoş olmamış. bunlara fare kapanı denmesi lazım.
  • Misafir 42 dakika önce
    Görüntü rezalet şimdi geçitten geçtim çıkışta sanki savaş varmış gibi gençler refuze ediliyor yazık istihbarat sıfır sokak operasyonu yakışmıyor ülkemize geri kalmış ülke goruntusu
  • Misafir 44 dakika önce
    Allah yardımcıları olsun. Sonuna kadar polisimizin, askerimizin ve devletimizin yanındayız. İdam da gelsin.
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