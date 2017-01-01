Hakkari'de operasyon sırasında patlama! 3 asker yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, teröristler tarafından tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgilere göre; Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde İran sınırına yakın noktada bulunan Şehidan Bölgesi Kırkçimenlik mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, operasyona çıkan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Terör saldırısında 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye takviye ekipleri sevk edilerek operasyonun kapsamı genişletildi.