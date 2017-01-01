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Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı
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Türkgözü Sınır Kapısı'nda radyasyon salınımı

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "TAEK'ten gelen görevliler yaptıkları ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığını bizlere açıkladılar" dedi

09 Mayıs 2017 Salı, 12:40:26 Güncelleme: 12:46:50 DHA

Gürcistan'a açılan Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Sınır Kapısı yakınında devam eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) hattındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salınımı olduğu ihbarı üzerine Ankara'dan gelen Türkiye Atom Eneriji Kurumu (TAEK) heyeti bölgede inceleme yaptı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Heyetin yaptığı ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığı belirlendi. Sağlıkla ilgili sıkıntının olmayışı sevindirici" dedi.

DHA'nın haberine göre, olay 4 Mayıs Perşembe günü Türkgözü Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Sınır kapısına 5 metre uzaklıkta TANAP'a ait boru hatlarında kaynak çalışmalarının yapıldığı sırada radyasyon salınımı meydana geldi. Gürcistan Gümrük Kapısı'ndaki cihazlar radyasyonu algılayarak uyarı verdi. Tiflis'ten gelen ekip, bölgede araştırma yaparak sınırı yaklaşık 2.5 saat geçişlere kapattı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine Türkiye uyarıldı. Bunun üzerine Ardahan İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ankara'ya durumun bildirilmesi üzerine gelen 3 kişilik TAEK heyeti, kaynak çalışmalarının yapıldığı borularda radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Çevreye güvenlik şeridi çekildi, üzerinde 'Dikkat radyasyon var' yazılı uyarı levhaları asıldı. Ankara'dan gelen heyettekiler, yaptıkları araştırmanın ardından bir açıklama yapmadı.



BAŞKAN ULGAR: İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİCİ BİR DURUM YOK

Bölgede birkaç gündür insanların 'radyasyon var' şüphesiyle tedirgin olduklarını belirten Posof Belediye Başkanı AK Partili Cahit Ulgar şunları söyledi:

"TANAP'ın Türkiye'ye giriş noktası Posof. 1.5 yıldır bölgede çalışma yapıyorlar. Radyasyonla ilgili gümrüklerdeki cihazlardan kaynaklı böyle bir algı oluştu. Bölgenin yereli olarak olayı takip ettik. Bu işin muhatabı olan TAEK'ten gelen görevliler yaptıkları ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığını bizlere açıkladılar. Raporlarını da ilgili makamlara daha sonra sunacaklarını söylediler. Sağlıkla ilgili bir sıkıntının olmayışı sevindirici. Bu Gürcistan gümrüğündeki cihazların alarm vermesiyle başlayan bir süreç. AFAD ve TAEK'ten gelen teknik heyetin çalışması ardında herhangi bir sıkıntının olmadığı açıklandı, bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz."

Ardahan İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri ise "TANAP'ın çalışması sırasında borulara kaynak yapılıyor. Boruların röntgeninin çeken bir de cihaz var. Bu cihaz ışın göndererek kaynakların röntgenini çekiyor. Muhtemelen orda fazla kullandılar, makineden kanyaklı bir arıza ya da kullanıcı hatasından bir sıkıntı olmuş. Değerler biraz fazla olunca sınırdaki cihazlarında hassas olması nedeniyle alarm vermiş. Gürcüler 'radyoaktif bir sadırı mı var' diyerek kısa bir süreliğine önlem almışlar. Biz de emin olmak için TAEK'ten uzman istedik. Ciddi anlamda bir sızıntı yok" diye konuştu.

SAKARYA'DA DA BENZER BİR PANİK YAŞANMIŞTI

Geçen yıl Ekim ayında da Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde 'radyasyon' paniği yaşanmıştı. 16 yaşındaki Eyüp B., Kızılcık Barajı inşaatında bulduğu metal malzeme ile oynadıktan sonra vücudunda morluklar oluşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Hastanenin çocuk acil servisi kapatılırken, personel dışarı çıkarıldı. AFAD ekipleri Arifiye'deki evin bulunduğu sokağı boşaltırken, maskeler dağıtıldı. Gelen TAEK heyeti de araştırma yaptı.

Vücudunda morluklar oluşan Eyüp B.'nin rahatsızlığına, baraj inşaatında boru kaynaklarında sızdırmazlık testi yapılan, bir anlamda röntgen çeken cihazdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Radyoaktif madde yaydığı ileri sürülen ve baraj inşaatı yetkililerinin kaybolduğunu bildirdikleri bu cihazın bir parçasının Eyüp B.´nin evinde bulunması nedeniyle 6 kişilik ailenin de hastaneye getirilip kontrole alındığı, ancak herhangi bir radyoaktif maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gerekli araştırmanın yapıldığını ve herhangi bir radyoaktif maddeye rastlanmadığını söyledi. Sakarya Kızılcık Barajı´nda işçi olarak çalışan Cumhur Tarık B.´nin amcasının oğlu Eyüp B. ile baraja gittiğini, yetkililerin kaybolduğunu söylediği test cihazını bulan çocuğun evine götürdüğünü anlattı.

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