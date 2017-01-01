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Tuzla'da yol çalışmasında tarihi eser bulundu

Mezarın etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:46:26 Güncelleme: 12:48:31 AA

Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları sırasında, üzerinde kabartmalar ve simgelerin olduğu tarihi mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada, kepçe bir cisme denk geldi. Cismin, üzerinde kabartma ve simgeler bulunan mezar olduğunun anlaşılması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mezarın etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.



Olay yerine inceleme yapmak için müze yetkililerinin gelmesi bekleniyor.

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