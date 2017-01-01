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Silopi'de 2 çocuğun ölümüne neden olan panzerin sürücüsü tutuklandı

09 Mayıs 2017 Salı, 13:18:32 Güncelleme: 13:49:52 DHA

DHA'nın haberine göre; Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 4 Mayıs gecesi çarptığı evde 2 çocuğun ölümüne neden olan panzerin sürücüsü polis tutuklandı.

Silopi Karşıyaka Mahallesi 715'inci Sokak'ta belirlinemeyen bir nedenle Mesut Yıldırım'ın evine çarpan zırhlı polis panzeri duvarı yıktı. O sırada evde uyuyan olan Muhammed ile Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan panzer ile ilgili Silopi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın istemi üzerine gözaltına alınarak savcılıkta ifadesi alınan polis memuru daha sonra sevk edildiği Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından yapılan açıklamada zırhlı polis aracını kullanan sürücünün alkollü olduğuna dair iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, olayın Silopi ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce saat 01.00 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine gittiği Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Silopi Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince olay yerinde gerekli incelemelerin yapılarak meydana gelen kazaya ilişkin kaza tespit tutanağının düzenlendiği, kazaya karışan zırhlı aracı (panzer) kullanan kolluk görevlisinin Silopi Devlet Hastanesinde adli muayenesinin yapılarak alkol raporunun aldırıldığı, kazaya karışan kolluk personeline üfleme yoluyla yapılan test ve alınan kan numunesinde yapılan tahlil sonucunda görevlinin olay sırasında alkollü olmadığının tespit edildiği, kazanın ilçe merkezinde meydana gelmesinden dolayı Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütüldüğü, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli teknik araç teknisyeni bir personelin bilirkişi olarak görevlendirilerek kazaya karışan araç üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı, Ayrıca gerçek dışı haberlerde belirtildiği şekilde soruşturmayı yürüten Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca soruşturmanın akıbeti hakkında herhangi bir kişi veya Avukata kazaya karışan kolluk personelinin alkollü olduğuna dair herhangi bir bilginin verilmediği gibi bu yönde herhangi bir yorumda da bulunulmamıştır. Meydana gelen olay hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ayrıntılı ve titiz bir şekilde devam etmektedir."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    KİM NE EDERSE KARŞILIĞINI BULUR İNŞALLAH
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