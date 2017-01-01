Denizli'de uyuyan hala ve yeğenine asitli saldırı

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Elif Nur Sezer ile halası 26 yaşındaki Yıldız Sezer, gece evlerinde aynı yatakta uyurken, kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısına uğradı. Uykularında ne olduğunu anlamayan, ancak üzerlerine dökülen asit nedeniyle büyük acı çeken hala ve yeğeni, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı yapanları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



DHA'nın haberine göre, kan dolduran olay, geçen cuma günü saat 04.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Denizli Devlet Hastanesi karşısındaki evde meydana geldi. Arif Yalınkaya İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Sezer ile halası Yıldız Sezer, aynı odada birlikte uyudu. İddiaya göre gece gelen 2 kişi, üçüncü kattaki dairenin kapısını açarak eve girdi. Elif Nur ile halası Yıldız Sezer'in birlikte uyuduğu odaya giren saldırganlar, teyze ve yeğeninin üzerine asit döküp kaçtı.



Ne olduğunu anlamayan Elif Nur Sezer ile Yıldız Sezer, üzerlerine dökülen asitle yanmaya başladı. Yüzlerinde, kollarında, sırt, boyun ve ve göğüs bölgelerinde yanıklar oluşan ve acı içinde kıvranan teyze ve yeğeninin feryatlarına, aynı evde kalan Yıldız Sezer'in annesi Elif Sezer ile babası Musa Sezer koştu. Üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılan Elif Nur ile Yıldız Sezer'in yanan bölgeleri önce suyla yıkandı ardından eve çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi yanık ünitesine götürülerek tedaviye alındı. Minik Elif Nur Sezer'in yüzünde ve kollarında asit nedeniyle yanık oluşurken, Yıldız Sezer'in ise yüzünün büyük bölümü, sırtı ve göğüs bölgesinin büyük kısmı yandı.



ÇELİK KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK



Polis, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Kapılarda parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, binanın yanındaki bir işyerinde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında binadan çıkan iki kişinin duvardan atlayarak kaçtığı tespit edildi. Polis asitli saldırıda bulunanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Dairenin çelik kapısında da inceleme yapan polis ekipleri, hiçbir zorlama izine rastlamadı. Evdeki herkesin ve yakınlarının ifadesi alan polis, saldırganların içeri nasıl girdiğini de araştırıyor. Ayrıca, asidin türünü tespit etmek için evdeki asit dökülen çarşaftan da örnek alındı.



Baba 34 yaşındaki Halil İbrahim Sezer, saldırıyı yaralanan kızkardeşi Yıldız Sezer'in Avustralya'da yaşayan eski nişanlısı M.G.'nin yaptırmış olabileceğini iddia etti.

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