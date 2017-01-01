İzmir'de 6 gönüllü öğretmeni taciz edenlerden pişkin savunma

İzmir Karabağlar'a bağlı bir köyde gönüllü öğretmenlik yapan 6 kadına kaldıkları konteyner evde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 3 saldırgan ve sonradan itirafçı olan A.Ç, "cinsel taciz" suçundan 1.5'er yıl, "mala zarar" suçundan ise 3 bin 600'er lira para cezasına çarptırıldı. Cezanın en üst sınırdan verildiği öğrenilirken, saldırganlar son savunmalarında da suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan M.B. kendini, "Biz ne yapmışız, sanki ellerini tuttuk, gözlerine baktık" diyerek savundu. Gönüllü öğretmenlerin avukatları ise, olayın cinsel saldırı olduğunu belirterek "Saldırganlar konteyner kapısını açsalardı 6 kadına da tecavüz edeceklerdi" dedi.



GÖNÜLLÜ DERS VERİYORLARDI

Habertürk Haber Merkezi'nde Melis Apaydın İde'nin aktardığı bilgilere göre, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık köyünde kursa gidemeyen 35 öğrenciye gönüllü olarak ders veren kadın öğretmenler S.C. (39), İ.P. (26), B.D. (26), E.Ş. (40), F.Ö. (66) ve B.Ö. (26), misafir olarak kaldıkları konteyner evde tecavüze uğramaktan son anda kurtuldu. 4 Mayıs 2016'da köyün kadınlarından T.D.'nin (53) davet ettiği akşam yemeğine katıldıktan sonra aynı kişiye ait konteyner evde kalmak için gece yola çıkan kadın öğretmenleri köy meydanında, araç içinde alkol alan 4 kişi ıslık çalıp laf atarak taciz etti.



KAPIYI YUMRUKLADILAR

4 kişiden Y.I., M.A., M.B. saat 01.30'da A.Ç.'yi gözcü olarak bırakarak konteyner eve gidip kapıyı yumrukladı. Kadınların kaçamaması için ayakkabılarını uçurumdan atan, araçlarının lastiklerini indiren saldırganlar, kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Zanlılar, ev sahibi T.D.'nin erkek kardeşi H.Y.'nin olay yerine gelmesiyle kaçtı.



BİRİ İTİRAFÇI OLDU

Olayın ardından büyük şok yaşayan öğretmenler, 4 saldırgandan şikâyetçi oldu. Zanlılardan A.Ç. olaydan bir hafta sonra verdiği ikinci ifadesinde yaşananları itiraf etti. A.Ç., cinsel saldırıyla ilgisi olmadığını, sadece gözcülük yaptığını söyledi. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, A.Ç'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı "mala zarar verme ve cinsel taciz" suçundan yargılanmaya başlandı.



"SANKİ ELLERİNİ TUTTUK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının da katıldığı davanın karar duruşması bugün İzmir Adliyesi'nde görüldü. Son savunmalarını yapan saldırganlar suçlamaları kabul etmezken, itirafçı olan A.Ç.'nin ifadesini para karşılığında değiştirdiğini iddia etti. Sanıklardan M.B, "Biz ne yapmışız, sanki ellerini tuttuk, gözlerine baktık. Bizi basına verdiler, herkese rezil ettiler" diyerek kendini savundu.



TECAVÜZ EDECEKLERDİ

Gönüllü öğretmenlerden F.Ö(66) yaşadıkları travmayı hala atlatamadıklarını belirtirken, "Bizi çok üzdüler. Bunu hak etmedik. Onlara yardım etmekten, çocuklarını aydınlatmaktan başka ne yaptık?" dedi. Gönüllü öğretmenlerin avukatları sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, "Olayın cinsel saldırı olduğunun altını çiziyoruz. Kapıyı açsalardı, her bir mağdura tecavüz edeceklerdi" diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ise, "Şikayetçiyiz. İyi hal indirimi yapılmaksızın cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.



ÜST SINIRDAN CEZA ALDILAR

Son savunmaları dinleyen hakim, 3 saldırgan ve sonradan itirafçı olan A.Ç'yi, "cinsel taciz" suçundan 1.5'er yıl, "mala zarar" suçundan ise 3 bin 600'er lira para cezasına çarptırdı. Cezanın en üst sınırdan verildiği öğrenilirken, zanlıların itiraz hakkının bulunduğu belirtildi. Gönüllü öğretmenlerin avukatları sonuçtan memnun olduklarını, olayın cinsel taciz olarak değerlendirilmesinin en doğru karar olduğunu söyledi.