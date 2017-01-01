Kırşehir'de LPG'li otomobilde patlama

Kırşehir'de, LPG'li araçta meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaman ilçesinde yaşayan ve askere gitmeye hazırlanan Okyay Ç. (20) ile arkadaşları Cihat Emir K, Adem A. ve İbrahim B, LPG'li otomobille dolaşmaya çıktı. Araç hareket halindeyken arka koltuktaki gençlerden birisi çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama yaşandı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Aracın camları patladı, geçlerin elbiseleri tutuştu, 4 kişinin elleri ve yüzlerinde ikinci derece yanık oluştu.

Olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahaleleri yapılan gençler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, patlamanın aracın LPG tankındaki sızıntıya bağlı olarak gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.