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Adana'da narkotik operasyonu

Esrarı içmek için yetiştirdiğini ileri süren Ü., "Olan malların da kalitesi düşük. Ben de kendim yetiştirip içmek için ektim. Satmıyorum" diye ifade verdi

09 Mayıs 2017 Salı, 15:49:53 Güncelleme: 16:26:28 DHA

Adana'da polis, operasyon düzenlediği evin çatı katında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 560 kök dişi hint keneviri ele geçirdi. Şüpheli olarak gözaltına alınan ev sahibi 53 yaşındaki İlhan Ü., "Sokakta torbacı kalmadı, olan malın da kalitesi düşük. Ben de kendim yetiştirip içiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin çatı katında saksılar içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 katlı binanın teras bölümünde saksılar içerisinde büyütülen dişi hint kenevirleri buldu. Narkotik dedektifleri, saksılardaki uyuşturucuları elleri ile tek tek sökerken, dişi hint kenevirinin sahibi İlhan Ü. de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, esrarı içmek için yetiştirdiğini ileri süren Ü., "O kadar çok operasyon yapılıyor ki, sokakta torbacı kalmadı. Olan malların da kalitesi düşük. Ben de kendim yetiştirip içmek için ektim. Satmıyorum" diye ifade verdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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