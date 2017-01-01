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Ömer Faruk Kavurmacı
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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Kavurmacı'nın tahliyesine yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastalık sebebiyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında açıklamalarda bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:21:08 Güncelleme: 16:52:41 HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sorunları nedeniyle hakkında tahliye kararı verilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin, Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle, FETÖ'den yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı.

"BÖYLE BİR HASTALIĞI BUGÜNE KADAR DUYULMAMIŞTIR"

Bahçeli, şüpheli kim olursa olsun, soruşturma nereye kadar uzanırsa uzansın, kimin yakını ya da kimin akrabası olduğuna bakılmaksızın soruşturmaların yürütülmesi, kimseye herhangi bir ayrıcalık tanınmaması gerektiğininin altını çizdi. Bahçeli, "Ancak, Türkiye'de tıbba güvenmek lazım. Değerli tıp insanları ölümcül bir hastalığın olduğu teşhisiyle karar verip uygulamasını isterse mahkemenin de vereceği karara saygı duymak gerekir. Ama böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Eğer böyle bir muvazaa varsa bu çok ayıp olur. 113 bin insanımızın istismarını bir kişiyle başka türlü alanlara çekmek de doğru olmaz. Ben şahsen doğru bulmuyorum." dedi.

ERGENEKON ÖRNEĞİ

Bahçeli, Ergenekon davaları sırasında çok büyük hastalığı bulunan bir kişinin cezaevinden çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetmesinin düşündürücü bir örnek olarak karşılarında durması gerektiğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: NİÇİN TAHLİYE EDİLDİ DEMİYORUM

Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu "Hapiste olan kişinin sağlık sorunları varsa kimliğine bakılmaksızın tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edilmesi lazım. Yargı karar verecek. Siyasi kimliğine bakılıp karar verirse o hakim hakim değildir. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir yakını. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Hasta diye doktordan rapor ile tahliye edildi. Niçin tahliye edildi demiyorum. Aynı pozisyonda olanlar neden tahliye edilmiyor?" dedi.

Cezaevlerinde sağlık durumları nedeniyle tahliye bekleyen kişileri hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Şu anda cezaevlerinde ölümü bekleyen ağır ve sürekli hastalığı olan 841 kişi bulunuyor. Niye bunlar tahliye edilmiyor? Vicdansa, vicdan. Ahlaksa ahlak. Neden tahliye edilmiyorlar. Son 5 yılda, hasta olmalarına rağmen tahliye edilmeyip hapishanelerde ölen tutuklu sayısı 451 hasta tahliye edilmiyor cezaevlerinde ölüyorlar. Bir beyefendi hasta tahliye ediliyor. Diğeri hasta cezaevinde sen öleceksin deniyor. Bu mu adalet, vicdan, ahlak? Nedir bu?"

FATİH HİLMİOĞLU VE KUDDUSİ OKKIR ÖRNEĞİ

Fatih Hilmioğlu, kumpas sonucu içeri alındı. Aylarca kaldı içeride. Doktor raporu 'hapiste olması gerekir' dedi. Talimat olmadığı için tahliye edilmedi . AYM bu kadar da olmaz dedi. Bunun üzerine tahliye edildi.
Kuddusi Okkır, Ergenekon'un kasası olarak tutuklandı. Yargılandı. Hastalandı dışarıya cenazesi çıktı. Bir ambulansa ile İstanbul'a getirildi. Nasıl bir kasa, suç anlamadık. Kararı verenler vicdan azabı duyuyorlar mı acaba?

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