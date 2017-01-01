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Aksaray'daki bavul cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yılmaz Yavuzaslan, ‘kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:24:09 Güncelleme: 16:25:49

Özbek uyruklu Dildora İnomova'yı (35) öldürerek, Aksaray'da bavulla çöp konteynerine attığı iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Yavuzaslan, kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Fatih Aksaray'da, Özbek uyruklu Dildora İnomova'yı öldürdüğü ve cesedini bavula koyup çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yılmaz Yavuzaslan, ‘kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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