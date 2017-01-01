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HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü
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HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü

Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM'de okundu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:29:06 Güncelleme: 17:00:12 AA

HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği, hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması ile düşürüldü. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği de, TBMM'de düşürülmüştü.

 

Başbakanlık tezkeresinde, Aydoğan'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararın kesinleştiği anımsatıldı. Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Ahmet Aydın, Anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve anayasanın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için Aydoğan'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

HDP'Lİ VEKİLLER SALONU TERK ETTİ

Bu arada söz konusu Başbakanlık Tezkeresi okunurken, HDP milletvekilleri sıralara vurarak, Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. HDP milletvekilleri daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.

MECLİS'TEKİ YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Buna göre sandalye sayısı, AK Parti 317, CHP 133, HDP 57, MHP 36 ve Bağımsız 5 olarak değişti. Toplam milletvekili sayısı 548'e düştü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 18 dakika önce
    ver mehteri
  • Misafir 29 dakika önce
    çok şükür ya ne güzel bir haber bu :)
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