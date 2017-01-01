ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Giresun
GÜNDEM

Giresun'da yamaçtan kopan kaya gece yarısı balkona düştü

Balkonun hemen ardındaki odada kalan ev halkı deprem korkusuyla uyandı

09 Mayıs 2017 Salı, 16:29:08 Güncelleme: 16:32:32 İHA

Giresun'da yamaçtan kopan dev kaya yuvarlanarak bir evin balkonuna düştü.

İHA'nın haberine göre, Giresun'un Görele ilçesi Cillioğlu mahallesinde dün gece fındık bahçesindeki kayalıklardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya kütlesi yaklaşık 200 metre yuvarlandıktan sonra Talip Kaçar'a ait evin balkonuna düştü. Balkonun hemen ardındaki odada kalan ev halkı ise deprem korkusuyla uyandı.

"BÜYÜK BİR KORKUYLA UYANDIK"

Gece yarısı evlerinin balkonuna düşen kaya kütlesiyle şok yaşayan Talip Kaçar "Gece yarısı büyük bir korku ile uyandık. Fırtınadan dolayı elektrikler kesik olduğu için hiç bir şey göremedik ve deprem olduğunu sanarak dışarı fırladık. Daha sonra gün aydınlandığında kaya parçasını gördüğümüzde ise şok olduk. Yaklaşık 20 metrelik mesafedeki yamaçtan kopan 15-20 tonluk kaya parçası evin kapısındaki aracın üzerinden dahi zıplayarak gelip balkona konmuş. Balkondan biraz ileri yuvarlansa ardındaki odada kalıyorduk ki zarar görürdük. Allah korumuş" dedi.

Talip Kaçar, kayanın balkondan kaldırılması için belediye ve AFAD ekiplerine haber verdiğini söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Giresun'da ayı saldırısı
GÜNDEM

Ayı saldırısından böyle kurtuldu! "Elimi ayının ...
FETÖ'den aranan eski komutan, kolide saklanırken yakalandı
GÜNDEM

FETÖ'den aranan eski komutan, kolide saklanırken ...
Giresun'da eski damat dehşeti
GÜNDEM

Eski damat dehşet saçtı!
Giresun'da evi yanan vatandaşa kamu davası
GÜNDEM

3 kez evi yandı, gelen mesajla neye uğradığını ...
MHP, Espiye İlçe Teşkilatı feshedildi
GÜNDEM

MHP, Espiye İlçe Teşkilatı feshedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızda PYD'yi, YPG'yi barındırmayız
GÜNDEM

Erdoğan: Onlara devlet kurdurtmayız, dünya bunu böyle ...
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Kavurmacı'nın tahliyesine yorum
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'DEN KAVURMACI'NIN TAHLİYESİNE YORUM
Adana'da narkotik operasyonu
GÜNDEM

"SOKAKTA TORBACI KALMADI, BEN DE KENDİM YETİŞTİRİP İÇİYORUM"
Kırşehir'de LPG'li otomobilde patlama
GÜNDEM

LPG'Lİ OTOMOBİLDE PATLAMA: 4 YARALI
İstiklal Caddesi böyle olacak
GÜNDEM

İSTİKLAL CADDESİ BÖYLE OLACAK!
Antalya'da ilaçlı pastayla yağma davasında 20 yıl hapis istemi
GÜNDEM

İLAÇLI PASTAYLA YAĞMA DAVASINDA 20 YIL HAPİS İSTEMİ
Giresun'da yamaçtan kopan kaya gece yarısı balkona düştü
GÜNDEM

DEPREM KORKUSUYLA UYANDILAR, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR!