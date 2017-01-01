İranlı işadamının İstanbul'daki ölümünde hassas tarama

İranlı Medya patronu Saeed Karimian ve Kuveytli iş ortağı Muhammed Mer Almutariri cinayeti ile ilgili son 20 günde Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan 500 bin yabancı uyruklu kişi üzerinden detaylı bir inceleme başlattı. Taramalarda çeşitli kriterler belirlenirken, özellikle milliyet ve bu kişilerin geldiği-gittiği noktalar incelendi. Olay anı görüntülerine de ulaşan polis, soruşturmayı derinleştirdi. Araçta bulunan silah da olayda kullanılan silahlardan biri çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Maslak Ayazağa Caddesi'nde 30 Nisan günü meydana gelen olayda çarşaf giyen iki kişi tarafından açılan ateş sonucu iki işadamı araçlarının içinde öldürülmüştü. Saldırganların olay sırasında kullandıkları araç ise kısa bir süre sonra yakılmış olarak bulunmuştu.

Şüphelilerin yaktığı araçta bıraktığı ve hayalet silah olarak bilinen Glock marka 9 mm tabancayla ilgili incelemeye devam ediliyor. Büyük bölümü plastikten yapılan silahın araçta çıkan yangın sırasında büyük ölçüde tahrip olduğu bu nedenle üzerinde parmak izi tespit edilemediği öğrenildi. Namluda yapılan ilk incelemede silahın olayda kullanıldığı tespit edildi. Kesin sonuç için incelemelerin devam ettiği öğrenildi.



DETAYLI İNCELEME

Polis, son derece profesyonel olduğunu düşündüğü katilleri yakalamak için her türlü ihtimali değerlendiriyor. Havalimanı ve sınır kapılarında cinayetten önce ve sonra tutulan tüm güvenlik kamera görüntüleri ile giriş çıkış bilgileri inceleme altına alındı. Polis bu bilgiler arasında cinayetten önce yurda girip daha sonra yurt dışına çıkmış muhtemel şüphelilerin izi sürüyor.

Bu amaçla son 20 gün içinde 500 bin yabancı uyruklu kişi üzerinden tarama gerçekleştirildi, görüntüler tarandı. Belli kriterler belirlenerek özellikle yabancı uyrukluların milliyeti ve geliş gidiş noktaları üzerinden tarama gerçekleştirildi.



KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Çalışmaların ardından polis, olay anın görüntülerine de ulaştı. Polisin elinde olan görüntülerde, işadamının kullandığı araç iş yerinden çıktıktan kısa bir süre sonra zanlıların aracı takip etmeye başlıyor. Kısa bir takibin ardından viraja giren işadamının aracı yavaşlıyor. Bu sırada zanlıların aracı işadamının kullandığı aracın önünü kesiyor. Aracı kullanan çarşaflı şüpheli, araçtan inerek ateş etmeye başlıyor. Diğer şüpheli de aracın içinde ateş ediyor. Saldırının ardından çarşaflı katiller hızla olay yerinden kaçıyorlar



ÇALINTI ARAÇ İNCELENİYOR

İkiz plaka takılan aracın, güvenlik kamerası ya da plaka tanıma sistemine takılıp takılmadığı da araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan incelemede çalıntı aracın herhangi bir görüntüsüne ulaşılmadığı belirtiliyor. Polis, işadamının şirketinin güvenlik kamera görüntülerini de inceliyor.