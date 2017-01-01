AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 16 Nisan halk oylamasına ilişkin hazırlanan rapor, Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak.

HAZIRLANAN KİTAPÇIK MYK ÜYELERİNE VERİLECEK

İHA'nın haberine göre; Geçmiş dönemlerdeki seçimlere bağlı olarak yapılan analizlerden oluşturulan bir kitapçık da Seçim İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Bu kitapçık, bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında MYK üyelerine verilecek.

Kitapçıkta, 1 Kasım 2015 seçimleri ile 16 Nisan referandumu arasında yapılan analizde, Doğu illerinde yüzde 40 civarında bir artışın olduğu da görülüyor.



Raporda illerin yaptığı çalışmalar da bir başka detay olarak yer alıyor. Bütün illerde yapılan program sayısı da raporda belirtiliyor. Raporda, Konya'da 2 bin 150 ana programın altında 16 bin program gerçekleştirildiği belirtiliyor. Buna benzer olarak, bütün illerin yaptığı çalışmalar raporda detaylı bir şekilde ele alınıyor. Doğu illerindeki artış ise terörle mücadeledeki kararlılığa bağlanıyor.

Şırnak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oranın yüzde 12 olduğu, bu oran referandumda yüzde 32'ye çıktığı görülüyor.