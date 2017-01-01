ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu

09 Mayıs 2017 Salı, 17:32:14 DHA

  • 1 Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
    1 | 23

    Ardahan merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt Köyü mevkisinde çok sayıda insan kafatası ve kemik bulundu.

  • 2 Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
    2 | 23

    Yörede hayvan otlatan vatandaşlar toprak alan üzerinde insan kemikleri ile karşılaştı.

  • 3 Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
    3 | 23

    Durumun bildirilmesinin ardından, bölgeye giden Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulundu.

  • 4 Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
    4 | 23

    Konu hakkında henüz bilgi vermenin erken olacağını belirten Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi: "Bu konuda şimdilik açıklama yapmam doğru değil.

  • 5 Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu
    5 | 23

    Kars Müze Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra o zaman bilgi verebiliriz.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000