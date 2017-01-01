Hakim ve Savcılar Kurulu ( HSK) 2017 ihtiyaç kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 1045 hakim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi.

HSK resmi internet sitesinde şu açıklamayı yaptı;

"2017 yılı adlî ve idarî yargı ihtiyaç kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 9 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adli yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır.

Hakim ve savcının görev yerlerinden ayrılmalarına yönelik tebligat ve müstemir yetki talebine ilişkin bilgilendirmeler daha sonra ilan edilecek.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 12 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır."

2017 ADLİ YARGI KARARNAME LİSTESİ

2017 İDARİ YARGI LİSTESİ