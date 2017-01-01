Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma sırasında aranan şüpheli Celil Çelik'in yakalandığı evde elde edilen deliller kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın yeni bir eylem planlaması içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 90 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu.

Şüphelilerden ele geçirilen dokümanlarda terör örgütüne ait fotoğraflar ve videolara yer verilen iddianamede, tutuklu şüpheli Celil Çelik'in terör örgütü DEAŞ bünyesinde, Reina saldırısını gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov ile aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan DEAŞ mensubu olduğu anlatıldı.

İddianamede, Çelik'in 22 Şubat'ta, şüpheli İlkhom Dzhuraev'in yer göstermesi suretiyle Kağıthane'de bulunan bir konutta yakalandığı ifade edilerek, burada yapılan arama sırasında 2 uzun namlulu kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 500 adet 7,62 mm çapında mermi, kamera tespit cihazı ve GPS tespit cihazının ele geçirildiği aktarıldı.

Arama sırasında çok sayıda dijital malzemeye el konulduğu bildirilen iddianamede, söz konusu konuta kolluk güçlerince arama için girilmeye çalışıldığı sırada kimliği tespit edilemeyen 4 şüphelinin de evin arka penceresinden kaçtığının, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, ''DEAŞ terör örgütünün hücrelere ayrılmış yapısı nedeniyle, planlanan muhtemel eylem öncesinde, eylemci ile eylemde kullanılacak silah ve mühimmatların eylemden kısa bir süre önce bir araya getirildiği tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin, Reina eylemi tarzı gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem öncesinde yakalandıkları anlaşılmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, DEAŞ üyesi "Muaviye" kod adlı şüpheli Abdurrauf Sert'in terör örgütü mensuplarının barınma ve gizlenmeleri amacıyla kullandığı evlerden sorumlu olduğunun belirlendiği bilgisi verildi.

Şüpheli Sert'in, Muhammet Erol Yıldız adına düzenlenmiş sahte kimlikle 5 Ocak'ta yakalandığı belirtilen iddianamede, Sert'in sorumlu olduğu evlerde yapılan operasyonlar sırasında Esenyurt'taki bir adrese 16 Ocak'ta yapılan baskında, Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı kaydedildi.