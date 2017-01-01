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Emniyetin İstanbul'da 176 "Mahrem İmamı" tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin tutuklanan mahrem emniyet yapılanması imamlarının suç dosyaları arasına ilk defa Bylock mesajları da delil olarak konuldu

09 Mayıs 2017 Salı, 22:42:47 Güncelleme: 22:46:10

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 176 "Mahrem Emniyet Yapılanması" imamı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Mahrem Emniyet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin "Mahrem Emniyet Yapılanması" sorumlusu 217 kişi gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde yaklaşık 14 gün süresince sorgulanan 217 "Mahrem Emniyet Yapılanması" imamı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 41'i hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı uygulanırken 176 şüpheli de tutuklandı.

BYLOCK MESAJLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

FETÖ/PDY'nin tutuklanan mahrem emniyet yapılanması imamlarının suç dosyaları arasına ilk defa Bylock mesajları da delil olarak konuldu.

Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL

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