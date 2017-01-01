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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularını görüştü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:07:06 Güncelleme: 00:08:42 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May'in görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi.

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