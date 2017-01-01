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İçişleri Bakanlığı 1545 personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1545 personel alımı yapacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:46:58 Güncelleme: 01:50:09

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1545 sözleşmeli 'Büro Personeli' pozisyonlarına personel alımı yapacak. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar; Bakanlığın ( www.icisleri.gov .tr ) adresli internet sitesinde yer alan; “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15 - 22 MAYIS 2017 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların ( www.turkiye.gov.tr ) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin ed ebilirler.

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