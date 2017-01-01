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Konya'da fuhuş operasyonu

50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan kadınlar, erkeklerin tipine göre fiyat belirlediklerini söyledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:07:14 Güncelleme: 09:21:54 DHA

Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Kadınların, erkeklerin tipine göre fiyat belirledikleri öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, hayat kadınlarının gece yol kenarlarında durarak erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti.

10 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan kadınların, erkeklerin tipine göre fiyat belirlediklerini söylediği öğrenildi. Uyuşturucu madde bağımlısı olmaları nedeniyle fuhuş yaptıklarını öne süren hayat kadınlarından bazılarının evli ve çocuk sahibi oldukları belirtildi.

Kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.


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