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PKK'ya büyük darbe! Haftalarca yetecek silah ve cephanelik bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 26 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:14:10 Güncelleme: 09:24:41 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak İncebel (Kato) dağlarında 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu devam ediyor.

Bugüne kadar en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, bölücü terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu operasyon, zor arazi ve hava şartlarına rağmen 21 gündür aralıksız sürüyor. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen şimdiye kadar 26 mağara tespit edildi.

HAFTALARCA YETECEK SİLAH VE CEPHANE

Şırnak-Kato Dağı bölgesinde tespit edilen 26’ncı mağarada yapılan aramada, 16 adet muhtelif tipte silah, 35 bin biksi mühimmatı, 14 bin 700 kalaşnikof mühimmatı, 350 uçaksavar mühimmatı, 70 kanas mühimmatı, 26 havan mühimmatı, 100 havan mühimmat başlığı, 3 antitank mayını, EYP yapımında kullanılan çok sayıda entegre devre ve malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sadece 26’ncı mağaradan çıkan silah ve cephanenin burada barınan teröristlere haftalarca yetecek miktarda olduğu bildirildi.

Terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle bölücü terör örgütünün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesinin vurulduğu kaydedildi.

Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında bugüne kadar ele geçirilen malzemelerin bir kısmı şöyle:

"241 kalaşnikof piyade tüfeği, 27 G-3 piyade tüfeği, 9 biksi makineli tüfek, 10 dragunov kanas tüfek, MG-3 makineli tüfek, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka uçaksavar silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 HK-33 piyade tüfeği, 3 mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 3 lav silahı, 7 çeşitli çapta havan ile 72 bin 240 7,62 milimetre mühimmatı, 75 bin 162 biksi mühimmatı, 8 bin 815 doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 241 el bombası, 242 anti personel roketatar mühimmatı, 510 uçaksavar mühimmatı, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesi."

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