Milli Eğitim Bakanlığı, özel etüt merkezlerini yakın takibe aldı

MEB, velilere, 1 Temmuz'dan sonra faaliyetlerinin "yasa dışı" kapsama girecek olması nedeniyle ilkokul ya da ortaokul öğrencilerine yönelik özel etüt merkezleriyle sözleşme imzalamamaları gerektiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ya da ortaokul öğrencilerine yönelik özel etüt merkezlerinin faaliyetlerinin 1 Temmuz'dan sonra "yasa dışı" kapsama girecek olması nedeniyle, velilere bu kurumlarla sözleşme imzalamamaları gerektiği uyarısında bulundu.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinden sonra Ağustos 2015’te, yeni bir kurum türü olarak özel öğretim kursları tanımlandı.

Daha önceki Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, özel etüt merkezleri, öğrencilerin derslerine çalıştıkları ortamla birlikte aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katıldıkları özel öğretim kurumları olarak tanımlanmıştı.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, 1 Temmuz'dan sonra ilkokul ya da ortaokul düzeyinde öğrencilerin derslerine çalışmalarına yardımcı şekilde özel öğretim kurumu olarak faaliyet gösteren özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin devamının tespiti halinde, bu kurumlar "yasa dışı" faaliyet nedeniyle öncelikle brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezasıyla cezalandırılacak. Eğitim faaliyetinin devam etmesi halinde ise bu kurumlara sürekli kapatma cezası uygulanacak. Bu kurumların sahiplerinin 5 yıl süreyle özel öğretim kurumu açmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık yetkilileri, kamuoyuna uyarıda bulunarak, "TEOG Hazırlık", "Ödev Evi", "Test Merkezi", "Danışmanlık Merkezi", "Etüt Merkezi", "Eğitim Koçluğu" gibi isimler altında kayıt alma eğiliminde olan kurumlara kesinlikte itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu yerlerin kanuna aykırı faaliyet göstereceklerine işaret eden yetkililer, bu kurumların kapatılacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, bu nedenle, velilerin bu kurumlarla herhangi bir sözleşme yapmamaları ve ücret ödememeleri gerektiğini bildirdi.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel okul, çeşitli kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kurumu veya özel öğretim kursuna dönüşerek, eğitim sektöründeki faaliyetlerine devam edebilecek.

KHK ile ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir kurum türü olarak "sosyal etkinlik merkezleri" tanımlandı.