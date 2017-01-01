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Otomobilde yer kalmayınca bagaja bindiler!

Kayseri'de, otomobilin bagajında oturarak seyahat eden iki genci gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:45:54 Güncelleme: 11:02:10 İHA

Kayseri'de dün akşam vatandaşlar trafikte ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlar beyaz bir otomobilin bagajında oturarak seyahat eden iki genci görünce şaşkınlık yaşadı.

İHA'nın haberine göre, ilginç görüntüyü cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş, "Kayseri sokaklarında araca sığmayan gençler, bagaja binerek ayak ayak üstüne atmışlar ve keyif çatıyorlar. Bunları motosiklet veya bisiklette görüyoruz ama arabada farklı bir durum. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Tavana da almış olsalardı bir kaç kişiyi" diye yorum yaptı.

Yeşil ışığın yanması ile birlikte bagajında iki genç bulunan otomobil trafikte gözden kayboldu.

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