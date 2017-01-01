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Emniyetin 'Mahrem'inden FETÖ'ye servet akmış!

Emniyetin mahrem sorumlularının, örgüt mensuplarından aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet" topladıkları da tespit edildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:48:31 Güncelleme: 11:07:39 AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, FETÖ'nün emniyet yapılanması mali iltisaklarının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, emniyetin mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet" ve 18 milyon lira değerinde çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladıkları tespit edildi.

PARALAR AVUTKAT GİDERLERİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜYELERE

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Paraların avukat giderlerinde, yurt dışında yaşayan örgüt mensuplarının finanse edilmesinde kullanıldığı belirtildi.

 

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