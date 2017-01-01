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Bakan Soylu'dan Silopi'de hayatını kaybeden 2 kardeşin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhammet ve Furkan'ın bizi cennette karşılayacağına inanıyoruz. Olayın hemen akabinde soruşturmalar başladı ve devam ediyor" dedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:16:29 Güncelleme: 12:15:35 DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi İhsan Su ve Silopi Kaymakamı Savaş Topal ile birlikte, 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715'inci Sokak'ta bulunan evlerine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DHA'nın haberine göre; Taziyelerin kabul edildiği Hz. Osman Camisi'ne gelen Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, ailenin kaza olayını metanetle karşıladığını belirterek, "Muhammet ve Furkan'ın bizi cennette karşılayacağına inanıyoruz. Olayın hemen akabinde soruşturmalar başladı ve devam ediyor. Başsavcılığımız da hemen olayla ilgili gerekli tahkikatı yaptı. Biz de Silopi'ye bu acılı ailemizi ziyarete geldik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Polis memurlarımızdan bir tanesi tutuklandı, diğeri ile ilgili işlemler de sürüyor. Çocukların babası, dedesi, annesi büyük metanet gösterdiler. Buraya ulaştığımızdan itibaren de aynı anlayışı bize de gösterdiler. Bugün bizleri evlerinde kabul ettiler. Yanlarında, kalplerinde olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

"VALİMİZ, KAYMAKAMIMIZ, EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI"

Hayatını kaybeden Furkan ve Muhammet'in dedesi Salih Yıldırım, taziye dileklerinde bulunmak için Silopi'ye gelen Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sayın bakanım buraya kadar geldiniz şeref verdiniz. Olayın ilk saatinden şimdiye kadar valimiz, kaymakamımız ve emniyet müdürümüz bizleri yalnız bırakmadı" diye konuştu.

Çocukların babası Mesut Yıldırım ise 5 çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirerek, acılı günlerinde kendilerini yanlız bırakmayan Bakan Soylu'ya teşekkür etti.Bu arada, Bakan Soylu mahalleye gelişinde yolda karşılaştığı kadınlarla da bir süre sohbet derek buradaki çocuklara da oyuncak hediye etti.

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