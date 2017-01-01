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Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:19:59 DHA

  • 1 Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme
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    Ardahan'da apartman inşaatı için 25 Nisan'da yapılan temel kazısı yapılırken tabut içerisinde Rus komutana ait olduğu iddia edilen ceset bulundu.

  • 2 Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme
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    DHA'nın haberine göre, cesetin bulunduğu alanda inceleme yapmak için Kars Koruma Kurulu ile Kars Müze Müdürlüğü'nden 3 kişilik heyet Ardahan'a geldi.

     

  • 3 Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme
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    Sahada inceleme başlatan ekipler bunun bir ön çalışma olduğunu belirterek, "Mezar yapısı birkaç tane gözüküyor ama onlarca iskelet var içeride.

  • 4 Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme
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    Burada yaptığımız bir ön çalışma ve burası ile ilgili herhangi bir karar verilmedi.

     

  • 5 Ardahan'da Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme
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    Şu anda inceleme aşamasında ve kurul kararı alınacak. Kurul kararı basın ile de paylaşılacak" dedi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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