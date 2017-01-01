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CHP'de kritik toplantı! Yeni sözcünün açıklanması bekleniyor

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından ilk toplantı gerçekleşiyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:21:37 Güncelleme: 12:25:58 HABERTURK.COM

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ardından yeni parti sözcüsünün kim olduğunun açıklanması bekleniyor.

AÇIKLAMA YENİ SÖZCÜDEN 

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun kurmayları MYK açıklamasının yeni sözcü tarafından yapılacağını vurguladı. Kulislerde konuşulan CHP liderinin 'A takımı'nda bir revizyona gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmanın da bugünkü MYK toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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