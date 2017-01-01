CHP'de kritik toplantı! Yeni sözcünün açıklanması bekleniyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ardından yeni parti sözcüsünün kim olduğunun açıklanması bekleniyor.

AÇIKLAMA YENİ SÖZCÜDEN

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun kurmayları MYK açıklamasının yeni sözcü tarafından yapılacağını vurguladı. Kulislerde konuşulan CHP liderinin 'A takımı'nda bir revizyona gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmanın da bugünkü MYK toplantısında görüşülmesi bekleniyor.