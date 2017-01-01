İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında, üçer kez ağırlatırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', ''kasten yaralama', 'terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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