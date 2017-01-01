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Kayseri'de yaşlı kadını öldüren torunlara müebbet hapis

Kayseri'de Sultan T. evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Bu sırada yanında bulunan torunları Hakan K. ve Mustafa T. tutuklanmıştı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:25:55 Güncelleme: 14:27:09 AA

Kayseri'de, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra ninelerini bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kuzen, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan K. ve kuzeni Mustafa T., öldürülen 85 yaşındaki Sultan T.'nin kızı Fatiş K. ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada, Mustafa T.'nin olay günü 155 Polis İmdat hattına yaptığı ihbarın ses kaydı dinlendi.

"PANİK HALİNDEYDİM"

Mahkeme başkanının, kayıtlarda yer alan, polis memurunun "cinayeti kimin işlediğine" yönelik sorusuna neden cevap vermediğini sorduğu Mustafa T. "Panik halindeydim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Son sözü sorulan Hakan K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Birlikte uyuşturucu ve alkol almıştık. Ben sızmışım. Beni polisler uyandırdı. Başından beri yalan söylüyor. Benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Benim yatacak yerim yok. Bir ninemin yanı vardı. Artık o da yok." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Cinayet aleti bıçağı neden sakladın?" diye sorması üzerine Hakan K., bıçağı kendisine Mustafa T.'nin verdiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'de 24 Nisan 2016'da Sultan T. evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Bu sırada yanında bulunan torunları Hakan K. ve Mustafa T. tutuklanmıştı.

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