Başbakan Yıldırım'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, " Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhattaplarımıza söyledik. Bunu Amerika çok iyi bir şekilde bilmektedir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(ABD'nin YPG'ye ağır silah desteği) "Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhattaplarımıza söyledik. Bunu Amerika çok iyi bir şekilde bilmektedir. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, NATO'da önemli iki ortaktır. Dolayısıyla stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında Amerika'nın bir tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz. İşin özeti şudur bölgede terörle mücadele edilecekse Türkiye bunu en güzel şekilde yapıyor. Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır."

ATATÜRK'E HAKARETE AÇIKLAMA

(Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kahramanları, bizim milli değerlerimizdir. Dolayısıyla bunlara yapılacak her türlü yakıştırmayı, yanlış sıfatları asla kabul etmeyiz, uygun görmeyiz. Dolayısıyla bu ve buna benzeri girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken de yapılması gereken ne varsa, bunlar da yapılacaktır."

Ben geleceğe yönelik hiç hesap yapmadım bundan sonra da yapmam. Önümüzde yapacak bir işimiz var, genel başkanımızı seçeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bizi erken terhis etme gayretleri olabilir, biz sorumluluk sahibiyim ve bunun en iyi şekilde yerine getirme gayretindeyiz.

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı iddiaları) "Beni benden çok düşünen var ama herkes işine baksın."

KILIÇDAROĞLU'NA YSK TEPKİSİ

"Sayın Kılıçdaroğlu ne yazık ki grup toplantısında referandum sonuçlarıyla ilgili bildik açıklamalarına devam etti. YSK'ya verip veriştiriyor. YSK bizim göz bebeğimiz bir kuruluştur. Şiddetle kınıyorum. İşlerini de en güzel şekilde yapıyorlar."