ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sakarya
GÜNDEM

Sakarya'da semt pazarında kavga

Esnafın, aldığı elbiseyi değiştirmek isteyen kadına 'Bizde değişim yok abla' demesi sonrasında esnaf ile müşteri arasında tartışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı, 2 kişi baygınlık geçirdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:22:42 Güncelleme: 15:26:14 DHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kurulan çarşamba pazarında esnaf ile müşteri arasında çıkan kumaş değiştirme kavgasında kan aktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde her hafta Çarşamba günü kurulan pazarda kısa bir süre önce henüz isimli öğrenilemeyen bir kadın kumaş bölümünden aldığı elbiseyi geri getirerek değiştirmek istedi. Esnaf ise bunun üzerine 'Bizde değişim yok abla' demesi sonrasında esnaf ile müşteri arasında sözlü tartışma çıktı. Diğer esnaf ve vatandaşlar iki tarafı da sakinleştirdi. Duruma bayğıa kızan kadın eve giderek yakınlarına haber verdi. Yakınları ile tekrardan tezgaha gelen kadın ve yakınları ile esnaf arasında tartışma tekrardan çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 vatandaşta korkutan baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çıkan kavgada yaralanan toplam 5 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga ile ilgili iki tarafta gözaltına alınarak Durumlu Pınar karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Çıkan kavga ile ilgili konuşan esnaf Abid Taran, "Müşteri kumaş değiştirmeye geldi, esnafta geri almayız demiş. Gelen müşteri gidip çocuklarını çağırıyor, silahla, bıçakla geliyorlar altı kişi gelip ufak çocuğada vuruyorlar. Abilerinin bacağına da silahla sıkıyorlar. Kavgada iki yaralı var, ikide müşteri olay anında korkudan bayıldı onlar yaralı" dedi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hava durumu 09.05.2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Sakarya'da işyerine 20 kişiyle silahlı saldırı
GÜNDEM

20 kişi silahlarla saldırdı, 15 yaşındaki genç ...
Sakarya'da kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu
GÜNDEM

Kız yurdunda büyük panik! Sokağa döküldüler
Sakarya'da 26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu
GÜNDEM

26 yıl önce bebeğini atmıştı, o derede şoke eden ...
Sakarya'da işyerinde tüp patlaması
GÜNDEM

Sakarya'da tüp patlaması: 2 yaralı
Sakarya'da gece 1150 polis 'acil' koduyla çağrıldı
GÜNDEM

Sakarya'da gece 1150 polis 'acil' koduyla çağrıldı!
CHP'den ABD'ye YPG tepkisi: Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bir kez daha gözden geçirmesi gerekir
GÜNDEM

CHP'DEN CUMHURBAŞKANI'NA 'ABD ZİYARETİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ' ÇAĞRISI
Başbakan Yıldırım'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili açıklama
GÜNDEM

"ABD'NİN PKK'YA DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ"
Kayseri'de yaşlı kadını öldüren torunlara müebbet hapis
GÜNDEM

TORUNLARA MÜEBBET HAPİS! YAPTIKLARI KAN DONDURMUŞTU
15 Temmuz'da Selimiye'de yaşananlar iddianamede
GÜNDEM

15 TEMMUZ'DA SELİMİYE'DE YAŞANANLAR İDDİANAMEDE
SON DAKİKA! Dink cinayetine ilişkin 3. iddianame savcıya iade edildi
GÜNDEM

DİNK CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME
Ağrı Doğubayazıt'ta el yapımı patlayıcı inflak etti
GÜNDEM

DOĞUBAYAZIT'TA EL YAPIMI PATLAYICI İNFLAK ETTİ: 4 ASKER YARALI