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İzmir'de bir kişi önce hamile eşine, sonra hastane personeline saldırdı

Hastanede eşini döven adam, kendisine müdahale etmeye çalışan sağlık personellerini tartakladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:02:58 Güncelleme: 16:08:03 DHA

İzmir Seferihisar Devlet Hastanesi'nde L.E., oğlunu hastaneye getiren hamile eşini dövdüğü sırada kendisine müdahale eden doktor Uğur D., hemşireler Seval N., Demet C., anestezi teknisyeni Fatih Y.'i tartakladı. L.E., gözaltına alındı, sağlık çalışanları, yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, Seferihisar'da yaşanan olayda, gece saat 23.30'da Hazal Ermiş, zehirlenme şüphesiyle oğlunu hastaneye götürdü. Bir süre sonra hastaneye gelen L.E., tartıştığı eşini dövmeye başladı. L.E., daha sonra kendisine müdahale etmeye çalışan doktor Uğur D., hemşireler Seval N., Demet C., anestezi teknisyeni Fatih Y'yi, tartakladı. Hastaneye gelen polis tarafından L.E., gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin karakolda devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ

Yaşanan olayla ilgili de sağlık çalışanları tepki gösterdi. Hastane bahçesinde sağlık çalışanları adına Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, açıklama yaptı. Hastanedeki olayın bir ilk olmadığını, son da olmayacağını söyleyen Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"Her geçen gün sağlık çalışanlarımız, onlarca şiddet vakasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Şiddete vakalarının artmasının altında, hasta memnuniyeti üzerine kurulmuş olan sağlık politikaları ve siyasilerin sağlık çalışanlarına vatandaş gözünde küçük düşürmeleri, yatmaktadır. Bugün hastanedeki olayı gündeme getirdiğimiz esnada bile hastanedeki pek çok arkadaşımızın, denetleme gerekçesiyle basın açıklamasına gelmemesi de bunun bir yansımasıdır. Sağlık çalışanları gerek bakanlık gerekse idareler tarafından yalnız ve sahipsiz bırakılmaktadır. Çalışan arkadaşlarımız beyaz kot vermiş olmalarına rağmen hasta taburcu edilmiştir. Aynı zamanda sağlık müdürlüğünde bulunan kurum avukatlarının bu tür olaylara müdahil olmaması personelin yanında onların hakkını aramaması da ayrı bir garabettir."

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