Adana'da inşaatta güvenlik ağı takarken düşen işçi öldü

Adana'da 10 katlı inşaatın 8. katına güvenlik amacıyla file çeken bir kişi, dengesini kaybedince aşağı düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları, ölen işçinin başında gözyaşı döktü.

İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Burak Tuncer, çalışan işçilerin düşmesi halinde yere çakılmaması için inşaatlarda file döşeme işine başladı. Tuncer, bugün de 100. Yıl Mahallesi'nde bir inşaata file işine başladı. 10 katlı inşaatın 8. katına file çekmeye başlaşan Tuncer, binanın 3'te 2'lik bölümünde işini tamamladı. Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında geri kalan kısma da file çeken Tuncer, dengesini kaybederek aşağı düştü. İnşaatta çalışan işçiler, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"SEN ÖLMÜŞ OLAMAZSIN"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncer'in bir arkadaşı, cesedin yanına gelip diz çökerek "Burak neden gittin, sen ölmüş olamazsın" diye ağıt yakıp ona son bir kez bakıp dokunmak istedi. İşçiyi, polis ve arkadaşları güçlükle ikna ederek cesedin yanından kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da yaklaşık 10 ay önce bir işçi yine 100. Yıl Mahallesi'nde bir inşattan düşmüş ancak file olduğu için mutlak bir ölümden kurtulmuştu.